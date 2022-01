Agricoltura: Coldiretti, nasce la prima Consulta ortofrutticola a livello nazionale coordinata da Sonia Ricci

(Foto: Coldiretti)

Crescono dell’8% le vendite di frutta e verdura fresca Made in Italy nel mondo, raggiungendo circa 5,7 miliardi di euro nel 2021, segnando il record in valore di sempre e confermando la vitalità e il ruolo strategico del settore nonostante i problemi causati dal clima e dall’emergenza Covid. È quanto emerge dalle proiezioni della Coldiretti in occasione della nascita della prima Consulta ortofrutticola a livello nazionale coordinata da Sonia Ricci, manager di lungo corso del settore ortofrutticolo.

“Con la Consulta – spiega la coordinatrice Sonia Ricci – abbiamo voluto creare un luogo per accogliere le istanze del mondo ortofrutticolo in modo da tradurle in soluzioni concrete ai problemi di un settore fondamentale per l’economia nazionale. Vogliamo avere un approccio pragmatico e concreto alle questioni per aiutare le aziende e rafforzare quel legame con il consumatore nell’ottica di una cultura del cibo Made in Italy sempre più importante in tutto il mondo”.

“La task force – spiega Coldiretti – ha l’obiettivo di formulare proposte per il rilancio e il rafforzamento del settore, dalla produzione alla manodopera, dal trasporto alla distribuzione, dai prezzi pagati agli agricoltori con la necessità di salvaguardia dalle pratiche sleali alla spesa delle famiglie per garantire una equa distribuzione di valore lungo la filiera difendendo qualità e lavoro Made in Italy”.

Temi ancora più strategici “in un momento storico in cui – sottolinea Coldiretti – è vitale far ripartire l’economia nazionale a livello interno e internazionale. Il Belpaese è il primo produttore Ue di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta primeggia in molte produzioni importanti: dalle mele alle pere fresche, dalle ciliegie all’uva da tavola, dai kiwi alle nocciole fino alle castagne”.