Settimana preghiera unità cristiani: Viterbo, domani la celebrazione ecumenica diocesana presieduta da mons. Fumagalli

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2, 2). È questo il tema scelto per la cinquantacinquesima Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si terrà dal 18 al 25 gennaio anche nella diocesi di Viterbo, organizzata dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo.

Al centro delle varie iniziative in diocesi, la celebrazione ecumenica diocesana, giovedì 20 gennaio alle ore 18 a Viterbo nella parrocchia dei Santi Valentino e Ilario (quartiere Villanova), che sarà presieduta dal vescovo di Viterbo, mons. Lino Fumagalli, con la presenza del vescovo anglicano Ian Ernest, il pope Vasile Bobita, parroco della Chiesa romena ortodossa di Viterbo.

Interverrà inoltre l’ambasciatore inglese presso la Santa Sede.

Alla preghiera parteciperanno i rappresentanti di tutte le confessioni cristiane che vivono e testimoniano la loro fede a Viterbo e nel territorio: ortodossi, anglicani e naturalmente i cristiani cattolici.

Durante la Settimana saranno diversi le iniziative organizzate da parrocchie e comunità a tema ecumenico. In particolare è prevista una a Cura di Vetralla venerdì 21 gennaio, alle ore 18, presso la chiesa parrocchiale “S. Maria del Soccorso”.