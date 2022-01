Comunicazione: WeCa, da oggi on line un tutorial sulle “Tecnologie di comunità”

“Tecnologie di comunità” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina, mercoledì 19 gennaio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, scritto da Alessandra Carenzio e condotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, parte dalla riflessione di Pier Cesare Rivoltella, ordinario di Didattica e Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: possono le tecnologie digitali creare e rinforzare le relazioni per costruire legami e comunità? E come influenza il lavoro pastorale? Le “tecnologie di comunità”, verrà spiegato nel tutorial, “non sono strumenti che creano distanza ed esercitano una pressione verso l’isolamento delle persone, ma rendono la comunità distribuita (pur nell’unità) capace di mettere in comune le proprie risorse e competenze”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill “WebCattolici”.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione Vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese viene infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.