Settimana preghiera unità cristiani: Acireale, il 21 gennaio celebrazione nella chiesa di S. Paolo Apostolo

Dal 18 al 25 gennaio si celebra in tutto il mondo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani appartenenti a diverse tradizioni e confessioni. L’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso di Acireale, guidato da don Gabriele Patanè, organizza venerdì 21 gennaio alle 18, la celebrazione ecumenica nella chiesa parrocchiale “S. Paolo Apostolo”.

La scelta del tema di quest’anno si ispira alla visita dei Magi al neonato Re, descritta nel Vangelo secondo Matteo 2, 1-12, in particolare al versetto 2: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Lo scorso anno in diocesi, a causa dell’emergenza pandemica, in sostituzione della tradizionale celebrazione della Parola di Dio, sono stati realizzati alcuni videomessaggi dai rappresentanti di diverse confessioni. “Sappiamo quanto ancora la pandemia stia condizionando le nostre attività pastorali – afferma don Patanè –, tuttavia vogliamo pregare insieme affinché il Signore raccolga nell’unità coloro che si gloriano del nome cristiano. Con questa celebrazione, uniti ai nostri fratelli di fede, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a Cristo per la comunione fino ad oggi già realizzata tra le Chiese e pregare per il raggiungimento della piena unità”.