Fine vita: Boscia (Amci), “l’unica opzione del medico è per la vita”. No a rischio “eutanasia sociale o selettiva”

“Ai medici non può essere assegnato il compito di causare o provocare la morte. Il fine della medicina non corrisponde a questa esigenza ma è fondato indubbiamente sul curare e ristabilire la salute, alleviare il dolore e la sofferenza, assicurare la più alta qualità della vita, soprattutto quando non si può più guarire, ma si può ancora curare”. E’ quanto si legge nel manifesto “Il medico è per la vita, no al disumano ragionevole per pietà”, firmato da Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell’Amci.

“Chi esercita la difficile arte medica, non può scegliere tra il far vivere o il far morire… e il medico in questo non ha alternative: l’unica opzione che può esercitare è, sempre e comunque, per la vita e a favore della vita”, spiega il presidente Amci.

L’introduzione della depenalizzazione delle specifiche azioni eutanasiche nel nostro ordinamento giuridico può “compromettere le basi stesse della democrazia e del bene comune e alterare i principi di solidarietà e di giustizia da riservare alle persone più fragili – avverte Boscia insistendo “affinché lo Stato non giunga mai a negare forme di assistenza e tutela a malati cronici, anziani, disabili, malati di mente, ecc., avvalorando forme di eutanasia sociale o selezione dei fragili e dei deboli”.

Per i medici cattolici l’intera problematica del fine vita costituisce “un’opportunità di dialogo, di confronto, di perfezionamento assistenziale verso l’eubiosia (contrario di eutanasia), cioè buona vita, vera sfida per un rinnovato umanesimo della cura, da riaffermare esaltando quel mirabile impegno personale e professionale, scientifico ed umano, che da sempre contraddistingue l’azione medica nella quotidiana lotta contro la malattia e la mai sufficientemente compresa dignità della vita”. Nel caso di una legge intrinsecamente ingiusta, “al medico resterà sempre il dovere di ubbidire alla propria coscienza professionale”.