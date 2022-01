Domenica della Parola: Alghero-Bosa, venerdì in cattedrale la lectio con il vescovo Morfino

In occasione della Domenica della Parola di Dio, che sarà celebrata il prossimo 23 gennaio, il referente per l’Apostolato biblico della diocesi di Alghero-Bosa, Alberto Cosseddu, in collaborazione con l’Ufficio catechistico ha organizzato un momento di lectio cursiva che si terrà ad Alghero venerdì 21 gennaio. È un momento di ascolto che ormai da alcuni anni viene proposto nella diocesi per ridire l’importanza e la bellezza dell’ascolto della Parola di Dio.

A causa della recrudescenza della crisi pandemica i momenti di lectio cursiva di Bosa e Macomer, precedentemente calendarizzati, sono stati annullati, resta solo il momento di lectio cursiva ad Alghero.

L’esperienza di lettura e ascolto continui della Parola di Dio sarà ospitata nella cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero, venerdì, alle ore 18.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della parrocchia del duomo cittadino “Cattedrale di Santa Maria – Alghero”.

La lectio cursiva quest’anno prevede l’ascolto degli Atti degli Apostoli, proposti in modo suddiviso lungo le tre giornate, proprio per significare la diocesanità del momento e ugualmente, nel contesto dell’anno che stiamo vivendo, la sua sinodalità. Sarà presente il vescovo Mauro Maria Morfino che concluderà la lectio con una sua riflessione e condivisione.