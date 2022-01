Papa Francesco: appello per i lavoratori di AirItaly, “è importante custodire i diritti lavorativi di tutti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Saluto i lavoratori della Compagnia aerea AirItaly, ed auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare una positiva soluzione, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie”. È l’appello del Papa, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì con i fedeli. “È importante custodire i diritti lavorativi di tutti”, ha proseguito Francesco, che poi ha ricordato, come aveva fatto anche in diversi saluti nelle altre lingue, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, iniziata ieri: “Ci invita a chiedere al Signore con insistenza il dono della piena comunione tra i credenti”, le parole del Papa.