Giorno memoria: Savona, domani il concerto “Non ti ho protetta da nulla”

Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della memoria e con il patrocinio della diocesi di Savona-Noli e di altri enti e istituzioni, giovedì 20 gennaio, alle ore 21, nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti di Savona-Imperia organizza il concerto “Non ti ho protetta da nulla – Parole e pensieri dal ghetto”, con musiche di Schulhoff e Felix Mendelssohn Bartholdy.

Si esibiranno Matteo Corradini e il Quartetto Philo, composto da Irene Barbieri e Roberto Ficili ai violini, Alice Castelnuovo alla viola e Alice Boiardi al violoncello.