Papa Francesco: udienza, “Dio perdona sempre, anche le cose più brutte”. “Anche il maligno può dirci la verità, ma per condannarci”

“Dio perdona sempre: siamo noi che ci stanchiamo di perdere perdono. Lui perdona sempre, anche le cose più brutte”. A ribadirlo è stato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata alla figura di San Giuseppe, padre nella tenerezza. “E’ importante incontrare la misericordia di Dio, specie nel sacramento della riconciliazione, facendo un’esperienza di verità e tenerezza”, l’invito di Francesco. “Paradossalmente anche il maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per condannarci”, ha fatto notare il Papa: “Il Signore invece tende la mano per salvarci. Noi sappiamo che la verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona”. “Ci fa bene allora specchiarci nella paternità di Giuseppe, che è lo specchio della paternità di Dio – la tesi di Francesco – e domandarci se permettiamo al Signore di amarci con la sua tenerezza, trasformando ognuno di noi in uomini e donne capaci di amare così”.