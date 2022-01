Perù: Conferenza episcopale, mons. Cabrejos confermato presidente dei vescovi

(Foto: Conferenza episcopale peruviana)

I membri della presidenza della Conferenza episcopale peruviana (Cep) sono stati rieletti per il triennio 2022-2025. Lo hanno deciso ieri i vescovi, riuniti nella loro assemblea plenaria, che proseguirà fino al 21 gennaio.

Mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo, è stato confermato come presidente, il card. Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo e presidente della Repam, come primo vicepresidente, e mons. Robert Prevost, vescovo di Chiclayo, come secondo vicepresidente.

Mons. Cabrejos, che è anche presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), si appresta a svolgere il suo quarto mandato triennale come presidente della Cep. Ha infatti già guidato l’episcopato dal 2006 al 2009, dal 2009 al 2012, dal 2018 al 2022. L’Assemblea prosegue con la votazione del Consiglio permanente, del segretario regionale e delle Commissioni pastorali.