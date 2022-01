Diocesi: Milano, al via la “Cordata educativa”. 15 realtà in rete per rispondere al disagio giovanile

Don Stefano Guidi (foto chiesadimilano.it)

Si svolgerà venerdì 21 gennaio alle 11.30, nella Sala conferenze della Curia arcivescovile di Milano (piazza Fontana), la conferenza stampa di presentazione della “Cordata educativa” promossa dalla diocesi ambrosiana. Oltre a illustrare natura, composizione e obiettivi della Cordata, verranno anche presentati i risultati – spiega una nota – di un report della Fondazione Guzzetti “sui bisogni emergenti dei giovani intercettati dai propri consultori familiari nei mesi della pandemia”. Gli attuali componenti della “Cordata educativa”, aperta a ulteriori adesioni, sono 15 realtà diocesane che si occupano a vario titolo di educazione: Servizio per i giovani e l’università; Fom (Fondazione oratori milanesi); Servizio per la pastorale scolastica; Consulta diocesana comunità cristiana e disabilità; Caritas Ambrosiana; Azione cattolica ambrosiana; Agesci; Csi (Centro sportivo italiano) Comitato di Milano; Fma (Figlie Maria Ausiliatrice) Lombardia; Cooperativa Aquila e Priscilla; Cooperativa Pepita; Felceaf (Federazione lombarda centri assistenza alla famiglia); La Casa di Varese; Fondazione don Silvano Caccia; Fondazione G.B. Guzzetti.

“Abbiamo usato la metafora della cordata – spiega don Stefano Guidi, direttore della Fondazione oratori milanesi – per comunicare la modalità con cui un nutrito gruppo di enti diocesani e realtà educative operanti nel territorio intende rispondere, insieme, al grido insistente e ripetuto dell’arcivescovo Mario relativamente all’emergenza educativa. La Cordata educativa vuole tracciare un percorso da condividere con i giovani, attraverso la collaborazione tra oratori, scuole, società sportive, terzo settore, volontariato e famiglie”.

Alla conferenza stampa, che si svolge nel giorno di apertura della Settimana dell’educazione, intervengono: don Stefano Guidi, direttore Fom, Marta Valagussa, responsabile comunicazione Fondazione Guzzetti e Fondazione Silvano Caccia, Luciano Gualzetti, direttore Caritas ambrosiana, mons. Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di Milano.