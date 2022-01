(Foto ANSA/SIR)

“Il mio pensiero va alle popolazioni delle Isole di Tonga, colpite nei giorni scorsi dall’eruzione del vulcano sottomarino che ha causato ingenti danni materiali”. Così il Papa, al termine dell’udienza generale, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. “Sono particolarmente vicino a tutte le persone provate – ha proseguito Francesco – implorando da Dio sollievo nella loro sofferenza”. “Invito tutti a unirsi con me in preghiera per questi nostri fratelli e sorelle”, l’appello finale.