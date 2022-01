Diocesi: Caritas Fabriano-Matelica, con il progetto “Lavoro & dignità” in 18 hanno trovato occupazione

Grazie al progetto “Lavoro & dignità”, attivato nel 2021 dalla Caritas diocesana di Fabriano-Matelica attraverso i fondi 8×1000, 18 persone hanno avuto la possibilità di trovare un’occupazione. Il progetto, ha ricordato don Marco Strona, direttore della Caritas diocesana, “aveva l’obiettivo primario di inserire nel mondo del lavoro, con un tirocinio di 6 mesi finanziato dalla Caritas stessa, circa 20 persone, presso aziende ed esercizi del territorio”. In un contributo pubblicato sul sito web de “L’Azione”, il settimanale diocesano di Fabriano-Matelica, vengono riportati alcuni dati relativi al “progetto che ha aperto uno squarcio, per quanto piccolo, su un territorio sofferente”: 20 tirocini lavorativi finanziati; le domande pervenute presso la sede Caritas, a fronte dei 20 posti disponibili, sono state 130. “Un dato molto interessante – viene rilevato – è il seguente: 5 persone sono state assunte direttamente con un contratto regolare senza passare per il tirocinio; le persone che, a fronte dei 20 tirocini, sono state assunte al termine del 6 mesi sono state 13. Quindi il progetto ha permesso a 18 persone la possibilità di trovare un’occupazione”. “Rimane forte e pressante la cifra delle 130 domande arrivate – ha sottolineato don Strona –, segno di un’urgenza, quella lavorativa, che spinge sempre di più ad una riflessione concreta e condivisa. La Caritas diocesana continuerà ad impegnarsi su questo tema, in dialogo con tutte le istituzioni e tutte le persone che vorranno contribuire”.