Diocesi: Savona-Noli, venerdì verifica del lavoro svolto alla “Scuola della Parola”

A conclusione dei primi tre mesi della “Scuola della Parola”, iniziativa promossa dalla diocesi di Savona-Noli per volontà del vescovo Calogero Marino, è in programma per venerdì 21 gennaio una verifica del lavoro sinora svolto. Nel corso dell’appuntamento, ospitato dalle 21 nell’aula magna del Seminario vescovile, “ci sarà anche la possibilità di incontrare don Michele Farina” che – spiega una nota della diocesi – “a fine mese partirà per la Repubblica Centrafricana, dove presterà servizio con la Società missioni africane”.

Nell’anno pastorale in corso il cammino della “Scuola della Parola” ha per titolo “Il coraggio della missione. Alla scuola dell’apostolo Paolo” ed è legata con un taglio vocazionale agli Atti degli Apostoli e alla figura del grande evangelizzatore. I prossimi incontri si svolgeranno il 4 febbraio, il 4 marzo, il 1° aprile e il 6 maggio, sempre alle 21 nella cattedrale Nostra Signora Assunta. Conclusione il prossimo 4 giugno con la veglia di Pentecoste.