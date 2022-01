Religiose: suor Anna Maria Lolli eletta madre generale delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria

(Foto: arcidiocesi di Spoleto-Norcia)

Suor Anna Maria Lolli è la nuova madre generale delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, dette di Ravasco. È stata eletta ieri, martedì 18 gennaio, nel corso del capitolo convocato a Roma. Nata ad Atri (Te) il 29 maggio 1962, la nuova madre generale succede a suor Graziella Montemagni, eletta nel 2014. Oltre a suor Anna Maria Lolli compongono il nuovo Consiglio generale suor Maria de Lourdes Medeiro (vicaria), suor Olga Lucia Rojas (seconda consigliera), suor M. Rosa Bosani (terza consigliera) e suor Xiomara Delgado (quarta consigliera).

In una nota dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia viene ricordato che, dal 2010 al 2020, suor Lolli è stata a Spoleto quale responsabile della Pastorale giovanile diocesana e docente di religione presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto. “Assicuriamo a suor Anna Maria – afferma l’arcivescovo Renato Boccardo, che ha predicato alle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria gli esercizi spirituali in preparazione al capitolo generale la prima settimana di gennaio – la corale preghiera della nostra arcidiocesi, affinché il Signore e la beata Eugenia Ravasco la assistano e la custodiscano in questo nuovo e delicato servizio cui è stata chiamata”.

“Sono ancora un po’ sorpresa, ma con l’aiuto di Dio, della beata Eugenia nostra fondatrice, di S. Giovanni Paolo II cui abbiamo voluto dedicare il Centro giovanile diocesano di Spoleto e la preghiera delle tante persone incontrate in questi anni cercherò di svolgere al meglio il servizio di guida delle consorelle”, ha affermato la nuova madre generale. “Ringrazio tutti gli amici di Spoleto-Norcia per la vicinanza – ha aggiunto – e presto verrò in città per fare visita alla comunità di suore che vive accanto alla cattedrale”.