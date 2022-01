Servizio civile universale: Caritas Roma, a disposizione 40 posti nelle sue strutture

La Caritas di Roma propone quattro progetti per un totale di 40 posti nell’ambito del bando di Servizio civile universale 2022: 20 posti suddivisi nelle sette strutture che accolgono uomini e donne senza dimora; 12 nei tre centri di prima accoglienza per minori non accompagnati; 4 nelle attività di animazione del territorio del Centro diurno per minori di via Venafro; 4 in attività di sensibilizzazione e prevenzione contro la cultura dell’azzardo di massa.

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze, italiani e stranieri residenti in Italia, tra i 18 ed i 28 anni; gli interessati possono presentare domanda online sulla piattaforma nazionale, dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Termine per la presentazione è mercoledì 26 gennaio alle 14. I progetti, che saranno avviati nella primavera del 2022, prevedono un impegno di 25 ore la settimana per 12 mesi, con un rimborso pagato dallo Stato di 444,30 euro al mese.