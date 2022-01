Conferenza episcopale Emilia-Romagna: Ufficio catechistico regionale, inaugurata la piattaforma on line “Passi di vita”

L’Ufficio catechistico della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer) ha inaugurato la piattaforma on line www.passidivita.net che raccoglie video, testi e strumenti per catechisti per incentivare la nascita di nuovi itinerari al servizio dell’annuncio.

“Il tempo della pandemia – dichiara mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, delegato della Ceer per la Dottrina della fede e la catechesi e vicepresidente della Cei – ci ha portato anche uno sguardo nuovo sul digitale. Avere a disposizione del materiale online significa disporre di una marcia in più per poter annunciare il Vangelo. Se San Paolo vivesse oggi, diventerebbe molto esperto del digitale e saprebbe parlarci anche attraverso questi mezzi di comunicazione”.

“Questo progetto – afferma mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei e sottosegretario della Cei – è un modo per dare corpo alle intuizioni di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: una catechesi capace di utilizzare strumenti che veicolino nuovi linguaggi. Si tratta anche di una prima risposta, che sarà molto utile a livello nazionale, per offrire strumenti a tutti i catechisti impegnati quotidianamente nelle parrocchie”.

Il progetto si rivolge a tutti gli “artigiani di comunità” impegnati nei percorsi di catechesi e si basa su tre elementi fondamentali che ricorrono nelle varie esperienze: sei passi lungo la strada tracciata dall’anno liturgico, otto sezioni a seconda delle diverse fasce d’età e sei dimensioni educativo-catechistiche. Si aggiungono spunti su diversi ambiti di esperienza e linguaggi, con brevi video, che offrono un itinerario di formazione.

“Speriamo che ‘Passi di vita’ – sottolinea Marcello Musacchi, direttore dell’Ufficio catechistico regionale – diventi presto uno strumento familiare per chi si impegna nel compito di testimonianza e trasmissione della fede. Ogni passaggio è approfondito e accompagnato da brevi video formativi, che insieme offrono un vero e proprio ‘percorso dentro al percorso’. Si tratta di materiale già pensato, ma anche adattabile, capace di favorire la consapevolezza e l’autonomia dell’educatore”.

“Passi di vita” è “solo all’inizio, non tutte le sezioni sono complete – affermano i responsabili dell’Ufficio catechistico regionale Ceer –, si arricchirà con il tempo grazie al contributo di tutti. Fra gli obiettivi che hanno guidato i direttori degli Uffici catechistici diocesani nell’elaborazione del nuovo sito vi è quello di fornire non un prodotto già pronto ma proposte costruite su alcuni criteri generali. In questa situazione di pandemia la piattaforma è una risposta agile per offrire al singolo catechista una pista aperta ad accogliere la ricchezza delle comunità diocesane. La costruzione del ‘digitale’ è diventata così ‘sinodale’”.