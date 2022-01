Diocesi: Trani, al via nel Seminario di Bisceglie il percorso “#in-vocazioni”

Con il percorso “#in-vocazioni”, nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, si va alla ricerca del proprio progetto di vita. Con un percorso di cinque incontri che si terranno presso il Seminario arcivescovile di Bisceglie, a confronto sulla dimensione vocazione dell’esistenza. L’iniziativa è stata annunciata con una comunicazione del Centro diocesano vocazioni e del Laboratorio sinodale per la vita consacrata: “#in-vocazioni, preghiera, ascolto, silenzio e condivisione”. “La vocazione è servizio nel dono di sé”. Così si esprime Papa Francesco nel Messaggio di preghiera per le vocazioni del 2021. Un dono che nasce e cresce, attraverso l’esperienza comunitaria della Chiesa, alimentata dalla preghiera e dalla condivisione verso i poveri. Da questo presupposto nasce il percorso “In-vocazioni”, un progetto ideato fra il Laboratorio sinodale per la vita consacrata e la Comunità del Seminario diocesano con il Centro diocesano vocazioni.

Il percorso avrà come tema quest’anno “Compagni di viaggio”. Sarà strutturato in cinque appuntamenti con la collaborazione di tutti in chiave sinodale, nel silenzio dell’adorazione, nell’ascolto della Parola e nella condivisione.

Per questo primo anno, è stato scelto come luogo il Seminario diocesano di Bisceglie, nel rispetto del protocollo Covid.

Le date degli appuntamenti sono venerdì 21 gennaio, “In fretta e in salita”; il 18 febbraio, “Ti cerchiamo”; il 18 marzo, “A due a due”; il 22 aprile “Alzati e va’!”; il 20 maggio, “Cammina con noi”. L’orario è dalle 20 alle 21,15.