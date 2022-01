Commissione Ue: Fondo di solidarietà, in un anno 385 milioni a 19 Paesi per l’emergenza sanitaria

Sono quasi 385,5 i milioni di euro che la Commissione, nel contesto del Fondo di solidarietà dell’Ue (Fsue) ha versato nel 2021 a 19 Paesi, tra cui l’Italia e tre Paesi candidati (Albania, Montenegro e Serbia), in relazione all’emergenza sanitaria del coronavirus. Nel 2020 erano stati 132,7 milioni gli euro versati. Sono soldi che, spiega una nota della Commissione, i Paesi utilizzano per l’assistenza medica, l’acquisto e la somministrazione di vaccini, i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici, le spese di assistenza sanitaria, le analisi di laboratorio, il sostegno di emergenza alla popolazione e le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo della diffusione del Covid. Secondo Elisa Ferreira, commissaria per la coesione e le riforme, il Fsue è “chiaro esempio” di come “l’Ue si sia dimostrata unita contro la pandemia di coronavirus e abbia dato prova di solidarietà in un momento difficile”.