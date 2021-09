Vaccini: card. Bassetti, “proseguire su questa strada”. “Crescita economica non è un valore assoluto”

“Uno sguardo alla situazione sociale e civile del Paese, alla vigilia di una tornata elettorale che coinvolge milioni d’italiani, ci restituisce finalmente qualche segnale confortante, mentre continua la campagna vaccinale contro il Covid-19”. Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell’introduzione ai lavori del Consiglio episcopale permanente, in corso a Roma fino al 29 settembre. “È doveroso ringraziare le autorità e gli operatori che si spendono in questo senso e sottolineare il consenso dei cittadini che non si sono sottratti a quello che il Papa ha definito un atto d’amore”, l’omaggio del cardinale, secondo il quale “bisogna proseguire su questa strada che ci consente innanzitutto di salvare tante vite umane, specialmente tra le persone più fragili”. “Auspichiamo che tutto questo avvenga nel pieno rispetto della dignità della persona”, ha precisato Bassetti: “Così come auspichiamo che sia presupposto di una ripresa da consolidare oltre la fase contingente, sempre nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori”. “La crescita economica non è un valore assoluto”, il monito del presidente della Cei: “Va declinata e giudicata secondo criteri di sostenibilità sociale e ambientale, come mette in evidenza anche il tema della prossima Settimana sociale, che vivremo tra poco meno di un mese a Taranto”.