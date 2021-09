Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, sabato don Giuseppe Dossetti festeggia i 50 anni di sacerdozio

“Sta e starà in te attizzare in tutti gli uomini il carisma che è in te, vivere di fede, della fede nella Parola di Dio che mantiene le promesse. Sii fedele, dunque, alla Parola. Tua norma di vita sia vivere come gli apostoli: impegnato nella preghiera e nella distribuzione della Parola”. Queste le consegne che nell’omelia della messa di ordinazione presbiterale, celebrata in cattedrale il 2 ottobre 1971, il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla Gilberto Baroni diede a don Giuseppe Dossetti raccomandandogli di essere dispensatore di bene per tutti gli uomini e dispensatore di grazie. Consegne a cui certamente don Giuseppe ha tenuto fede in questi cinquant’anni di intenso e generoso sacerdozio: traguardo che raggiungerà sabato prossimo 2 ottobre, festa degli Angeli custodi.

Nato a Cavriago il 6 settembre 1942 da Ermanno e Angiolina Corradini, don Giuseppe è cresciuto e si è formato nella parrocchia cittadina di Santo Stefano. Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea in Lettere nell’Università di Bologna. Poi ha intrapreso gli studi teologici e ha conseguito la licenza in Teologia al Pontificio Istituto Sant’Anselmo di Roma.

Dopo l’ordinazione ha fatto fino al 1982 l’esperienza di prete operario; contemporaneamente è stato vicario cooperatore allo Spirito Santo (1971-1974) e incaricato per la pastorale nel quartiere Bainsizza (1974-1982). Nel 1982 il vescovo Baroni lo ha nominato responsabile del Ceis. per l’assistenza ai tossicodipendenti; in questo ruolo – che tuttora svolge con grande passione e tenace, generosa dedizione – ha promosso importanti e preziosi progetti. È presidente del Centro di solidarietà di Reggio Emilia onlus. Dal 1986 è insegnante nell’Istituto di Scienze religiose.

Un’altra importante tappa del ministero sacerdotale di don Giuseppe è stata nel 1996 la nomina a parroco di San Pellegrino, succedendo a mons. Angelo Cocconcelli. Attualmente è moderatore dell’Unità pastorale “Santa Maria Maddalena”, che comprende le parrocchie di San Pellegrino e Gesù Buon Pastore. È autore di varie pubblicazioni.

“Punto di riferimento per tanti laici e confratelli, don Giuseppe con i suoi magistrali interventi sa incidere profondamente nella vita della Chiesa e della società reggiana”, si legge in una nota della diocesi, che aggiunge: “Instancabile è l’attenzione di don Dossetti per i poveri e per chi vive in condizioni di disagio: nella storica canonica di San Pellegrino – già prima sede del Cnl – hanno sempre e continuano a trovare accoglienza e aiuto”. Don Giuseppe ha guidato per anni pellegrinaggi in Terra Santa.