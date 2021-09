Ue-Balcani: Commissione europea, da domani al 6 ottobre Von der Leyen in visita in Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina

Inizia domani la visita nei Balcani occidentali della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che fino al 6 ottobre sarà in Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina. Il viaggio è in vista del summit Ue-Balcani occidentali del 6 ottobre, rende noto un comunicato dalla Commissione europea. Prima tappa per la presidente è Tirana, dove domani mattina incontrerà il premir Edi Rama e il presidente Ilir Meta. Con Rama assisteranno all’inaugurazione della scuola “Korb Muca School and Europa Kindergarten”, ricostruita con i fondi europei nell’ambito del programma Eu4Schools in seguito al devastante terremoto del 2019. Domani pomeriggio Von der Leyen farà tappa a Skopje, in Macedonia del Nord, per un incontro con il primo ministro Zoran Zaev e il presidente Stevo Pendarovski. Con Zaev la presidente effettuerà una visita a un centro giovanile culturale. Il 29 settembre Ursula von der Leyen sarà a Pristina, in Kosovo, accolta dal presidente Vjosa Osmani e dal primo ministro Albin Kurti. Lì visiterà l’asilo Cicerimat, costruito con fondi europei, accompagnata dal premier kosovaro. Seguirà la visita a Podgorica, capitale del Montenegro, dove la presidente incontrerà il presidente Milo Djukanovic e il premier Zdravko Krivokapic. Poi andrà nell’istituto di sanità pubblica che ha ricevuto supporto europeo nella lotta contro la pandemia.

Il 30 settembre arriverà a Belgrado, in Serbia, dove incontrerà il presidente Alexander Vucic e la premier Ana Brnabic. Insieme con Vucic, Von der Leyen parteciperà all’inaugurazione del progetto ferroviario sul Corridoio X e assisterà alla firma del contratto per la riabilitazione di un tratto dell’autostrada della pace, finanziata dall’Ue. Ultima tappa nel tardo pomeriggio di giovedì sarà la Bosnia-Erzegovina, dove la presidente insieme con il primo ministro croato Andrej Plenkovic e il capo del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, ZoranTegeltija, parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del ponte Svilaj che collega la Croazia con la Bosnia-Erzegovina. A Sarajevo Von der Leyen incontrerà i membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina.