Francia: il 5 ottobre la Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa presenterà il suo Rapporto a presidenti di vescovi e religiosi

Dopo due anni e mezzo di lavoro, la Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase), insediatasi l’8 febbraio 2019, presenterà il suo rapporto martedì 5 ottobre alle 9 a mons. Eric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza dei vescovi di Francia e a suor Véronique Margron, presidente della Conferenza dei religiosi e delle religiose di Francia. Lo annuncia in una nota la Ciase. Il Rapporto della Commissione sarà presentata dal suo presidente, Jean-Marc Sauvé, in una riunione che aperta solo a un numero limitato di persone, sarà diffusa in diretta su diverse piattaforme: sul canale Kto, sul canale YouTube dell’emittente e sulla pagina Facebook della Ciase. Al termine della riunione, il Rapporto, nonché i suoi allegati nella loro interezza, saranno pubblicati sul sito web della Commissione, in una scheda dedicata. Il 7 novembre 2018, durante la loro assemblea plenaria a Lourdes, i vescovi di Francia hanno deciso, oltre alle misure già in atto, la creazione di una commissione indipendente destinata a fare luce sul passato, a trarne delle conclusioni. e ripristinare la fiducia. La Conferenza dei religiosi e delle religiose di Francia, durante la propria Assemblea generale tenutasi a Lourdes il 12 novembre 2018, si è associata pienamente a questo processo. Nel giugno 2019, la commissione attivò un’apposita piattaforma telefonica per denunciare gli abusi. Tra giugno 2019 e ottobre 2020, quasi 6.500 persone hanno contattato la Commissione per presentare denuncia e il 2 marzo scorso, durante una relazione ai vescovi sullo stato di avanzamento del suo lavoro, il presidente della Ciase, Jean-Marc Sauvé, ha riconosciuto che potrebbero esserci state “almeno 10.000 vittime in settant’anni”.