Green pass: Acli Colf, “l’obbligo nel settore domestico e di cura mette a rischio molti posti di lavoro. Serve piano vaccinale ad hoc”

“L’obbligo del Green pass anche per le assistenti familiari, a partire dal 15 ottobre, porrà dei problemi molto importanti per la categoria. Sono ancora tante, infatti, le colf e le badanti che ne sono sprovviste. Il rischio è che le migliaia di collaboratrici domestiche, che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione vaccinale, possano perdere il posto di lavoro”. Così in una nota delle Acli Colf che continua: “Da tempo abbiamo richiesto la priorità vaccinale anche per le lavoratrici domestiche, proprio per agevolare le vaccinazioni e sensibilizzare questo settore all’importanza del vaccino, c’è ancora tempo per mettere in campo un piano straordinario per il settore in modo che il 15 ottobre non si creino ulteriori difficoltà per un settore che ha già pagato duramente il prezzo di questa crisi”.