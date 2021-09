Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. José Freire Falcão

“Affido alla misericordia di Dio l’amato cardinale, ricordando la sua preziosa collaborazione nei differenti organismi della Santa Sede e i miei incontri con questo pastore appassionato per l’evangelizzazione”. Così il Papa, in un telegramma di cordoglio – in portoghese – inviato a mons. Paulo Cezar Costa, arcivescovo di Brasília, per la morte, avvenuta ieri, del card. José Freire Falcão, arcivescovo emerito di Brasília. “Era sollecito nel porre i doni ricevuti dal Signore al servizio del popolo di Dio e dei suoi fratelli vescovi, soprattutto negli anni in cui è stato presidente della Conferenza episcopale”, scrive Francesco. Il card. Freire Falcão era nato a Ererê, diocesi di Limoeiro do Norte, il 23 ottobre 1925. Ha frequentato la scuola elementare e media nella città natale e a Russas e nel 1938 è entrato nel Seminario di Prainha, a Fortaleza, dove ha seguito i corsi superiori e quelli in Filosofia e Teologia. Il 19 giugno 1949 è stato ordinato sacerdote a Limoeiro do Norte. Subito dopo ha iniziato il suo ministero come vicario parrocchiale della cattedrale. È stato inoltre vicedirettore del Ginnasio diocesano, professore nel Seminario minore ed in altri educandati e assistente dell’Azione Cattolica. Il 24 aprile 1967 è stato eletto vescovo e nominato coadiutore con diritto di successione del vescovo di Limoeiro do Norte. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 17 giugno successivo, e il 19 agosto ha assunto il governo pastorale della diocesi. Il 25 novembre 1971 è stato promosso arcivescovo di Teresina, che ha guidato per dodici anni. Il 15 febbraio 1984 è stato trasferito a Brasília ed è rimasto alla guida dell’arcidiocesi per vent’anni. Ha ricoperto importanti incarichi in seno alla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). È stato membro dei Dipartimenti per l’educazione e per le vocazioni ed i ministeri del Celam (Consiglio episcopale latino-americano) e responsabile della Sessione per l’ecumenismo dello stesso organismo episcopale. Inoltre ha partecipato alle Conferenze dell’episcopato latino-americano. È stato secondo vicepresidente del Celam. Da san Giovanni Paolo II è stato creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 28 giugno 1988. Ha partecipato al conclave dell’aprile 2005 che ha eletto Papa Benedetto XVI.