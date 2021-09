Diocesi: Tivoli e Palestrina, un mese di iniziative per le Giornate europee per il patrimonio

Un percorso lungo quattro settimane attraverso il patrimonio artistico e spirituale di Tivoli (Rm) è la proposta della diocesi tiburtina in occasione delle Giornate europee per il patrimonio 2021. “Vivere lo spazio sacro” è il titolo di un ciclo di quattro appuntamenti, in programma ogni sabato pomeriggio fino al 16 ottobre, guidati dalla storica dell’arte Ilaria Morini. Prevedono la visita alle chiese di San Silvestro, San Pietro alla Carità, Santa Maria Maggiore e, infine, al duomo di San Lorenzo. “Si tratta di un itinerario per conoscerne la storia, la straordinaria bellezza – si legge in una nota delle diocesi di Tivoli e di Palestrina –. Un’esperienza all’interno delle architetture sacre della città per capire come la meraviglia delle opere d’arte sottolinei l’importanza dei ‘luoghi’ ovvero dei poli eminenziali dello spazio sacro. Le chiese non sono musei, ma ogni opera d’arte si trova o è stata creata per occupare posizioni specifiche, potenziare lo spazio, occupando un luogo dalla spiccata personalità architettonica, dove confluiscono tutte le direttrici simboliche. Entrare in una chiesa, quindi, è come compiere un viaggio e fare un’esperienza unica”. Le visite sono a numero chiuso. Per prenotazioni: cultura@tivoli.chiesacattolica.it. Intanto, anche Palestrina (Rm) ha partecipato alle Giornate europee del patrimonio con un’apertura straordinaria del Museo diocesano, sabato 25 settembre, e di una mostra dal titolo “Il paesaggio prenestino. Il territorio diocesano, insediamenti e spiritualità. Dalla Via Prenestina a San Vito Romano e Pisoniano”.