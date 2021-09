Giovanni Paolo I: Musal, domani sera a Canale d’Agordo messa per 43° anniversario morte di Papa Luciani

Anche la 43ª edizione dell’Appuntamento estivo con Papa Luciani, promosso dal Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno), giunge alla sua conclusione con la celebrazione della santa messa di anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo I che si terrà nella chiesa arcipretale di Canale d’Agordo domani, martedì 28 settembre, alle ore 20.

La celebrazione è un appuntamento molto sentito dai fedeli e dai concittadini di Albino Luciani che non hanno mai dimenticato la figura di questo Papa che morì improvvisamente dopo soli trentatré giorni di pontificato lasciando nello sgomento il mondo intero. “Nonostante questo breve pontificato – sottolinea Loris Serafini, direttore del Musal – Canale d’Agordo, il suo paese natale, rende omaggio alla grande persona che è stata Albino Luciani con una cerimonia di commiato che intende tenerne vivo il ricordo”.

«Siamo molto soddisfatti di questa 43ª edizione dell’Appuntamento estivo con Papa Luciani – aggiunge Serafini – come ogni anno abbiamo potuto toccare con mano l’affetto sincero di molti fedeli che hanno voluto testimoniare la loro devozione a Papa Luciani partecipando agli eventi e visitando il museo. Ora stiamo già pesando al futuro con nuove iniziative che come sempre avranno al centro la figura tanto amata di Papa Luciani”.