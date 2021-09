Diocesi: Napoli, stasera il nunzio apostolico in Italia imporrà a mons. Battaglia il pallio

Il nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tschrerring, stasera, alle ore 18, nella chiesa cattedrale di Napoli, presiederà la solenne celebrazione eucaristica, durante la quale imporrà a mons. Domenico Battaglia il pallio di arcivescovo metropolita a nome del Sommo Pontefice, Papa Francesco, che lo benedisse nella basilica di San Pietro il 29 giugno scorso, alla presenza di mons. Battaglia e degli altri 33 suoi confratelli nominati quest’anno.

“Il pallio, nella sua forma presente, è costituito da una stretta fascia di stoffa, tessuta in lana bianca, incurvata al centro, con due lembi neri pendenti davanti e dietro, e viene appoggiato sulle spalle sopra la casula – spiega una nota della diocesi di Napoli -. Il pallio è simbolo di un legame speciale con il Papa ed esprime, inoltre, la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, l’arcivescovo metropolita acquista di diritto ed esercita nella propria giurisdizione”.

Nel corso della celebrazione l’arcivescovo Battaglia darà l’annuncio dell’apertura del Sinodo.