Coronavirus Covid-19: Catania, l’arcivescovo Gristina risultato negativo all’ultimo tampone effettuato

Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania e presidente della Conferenza episcopale siciliana è risultato negativo al tampone molecolare per la ricerca del Covid-19. Ne ha dato notizia l’arcidiocesi spiegando mons. Gristina è stato informato che dall’Usca del distretto di Catania nel pomeriggio di sabato.

L’arcivescovo, ricorda una nota, “vaccinato con doppia dose, era risultato positivo venerdì 10 settembre durante un corso di esercizi spirituali per sacerdoti e da quel giorno aveva osservato l’isolamento previsto in questi casi e si era sottoposto, in particolare, presso l’ospedale Cannizzaro, alla terapia degli anticorpi monoclonali effettuata dal dott. Iacobello”.

Mons. Gristina – prosegue la nota firmata dal vicario generale, mons. Salvatore Genchi – “ringrazia il Signore, la Madonna, sant’Agata e il beato card. Dusmet per la recuperata piena salute che gli permetterà di riprendere il ministero in questa stagione particolare per la Chiesa universale e per l’arcidiocesi di Catania”. Inoltre, “esprime commossa gratitudine nei riguardi delle tante persone che gli sono state vicine con la preghiera, con la competenza professionale e con tanto affetto. Egli stesso è vicino a tutte le persone ammalate, particolarmente quelle provate dal Covid-19, augurando pronta guarigione e invocando su di loro ogni benedizione del Signore”.