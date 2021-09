Coronavirus Covid-19: Fondazione Onda, premiate le cinque migliori campagne pro-vaccino degli ospedali con Bollini rosa

Gruppo San Donato con la campagna “Io mi vaccino perché”, Presidio S. Camillo De Lellis di Rieti con la campagna “#IOmiVaccino”, Istituto Clinico Humanitas di Rozzano con la campagna “Arrivano i nostri – Faccia a faccia con il vaccino anti-Covid”, Ospedale Di Vaio di Fidenza con la campagna “Il vaccino ti avvicina”, Ospedale Maggiore di Modica con la campagna “Vaccini anti Covid-19”. Sono questi gli ospedali con Bollini rosa, premiati da Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, perché distintisi per la comunicazione a sostegno della campagna vaccinale anti-Covid-19. Il riconoscimento è stato consegnato oggi, in occasione della presentazione del V Congresso nazionale della Fondazione Onda, “Cronicità e differenze di genere”.

“Dopo un anno complesso”, spiega la presidente di Onda, Francesca Merzagora, “l’arrivo dei vaccini ci ha consentito di intravedere un po’ di luce nel lungo percorso verso la cosiddetta normalità. La campagna informativa lanciata nel 2021 da Fondazione Onda si proponeva di fare chiarezza su questo tema sfatando le principali fake news sui vaccini, circostanziando l’opportunità di vaccinarsi contro il Covid-19 e soprattutto invitando a essere fiduciosi nella scienza”. Di qui l’idea di “premiare le migliori campagne di comunicazione messe in atto dagli ospedali con i Bollini rosa”, riconoscimento, quest’ultimo, conferito dal 2007 gli ospedali italiani per l’attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza femminile.