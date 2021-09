Diocesi: Piacenza-Bobbio, il 30 settembre per il centenario delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata incontro su “Il carisma di mons. Torta”

Nell’ambito del centenario delle fondazione delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata, congregazione tenuta a battesimo da mons. Francesco Vincenzo Maria Torta, giovedì 30 settembre alle 20.30 la basilica di Sant’Antonino a Piacenza ospiterà l’incontro sul tema “Il carisma di mons. Francesco Torta: oggi come ieri sempre in azione”. Interverranno mons. Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia e di Piacenza-Bobbio, e Federica Villa, autrice del libro “Più sono poveri, più sono nostri”.

Mons. Torta nacque il 22 gennaio 1864 in via delle Asse a Piacenza, nel territorio della parrocchia di S. Brigida, di cui, una volta divenuto sacerdote, venne nominato parroco; nel 1921 fondò la congregazione della Divina Provvidenza per l’infanzia abbandonata. Morì il 15 aprile 1949. Nel 1964 si è aperto con il vescovo Malchiodi il processo di beatificazione a livello diocesano.