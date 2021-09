Giovani: Fict, giovedì 30 settembre un seminario sul “servizio civile universale” come occasione per “dare per ricevere, aiutare per crescere”

“Servizio civile universale Fict. Dare per ricevere, aiutare per crescere”: è il tema del seminario on line promosso dalla Federazione italiana comunità terapeutiche, giovedì 30 settembre, dalle 10 alle 12, in diretta sul proprio canale YouTube.

“L’incontro on line – afferma Luciano Squillaci, presidente della Fict – ha l’obiettivo di spiegare cosa vuol dire diventare volontario del servizio civile e quali sono le opportunità. Cosa significa, in particolare, per i ragazzi operare nell’ambito di aiuto, contrasto e prevenzione delle dipendenze patologiche, del disagio minorile, della disabilità fisica e psichiatrica degli ospiti delle strutture aderenti alla Fict. Una grande opportunità formativa, culturale, personale e di partecipazione attiva nel proprio territorio. In un anno i 201 volontari del servizio civile universale hanno l’occasione nei centri Fict di avere esperienze umane e imparare a prendersi cura dell’altro, di chi ha bisogno con obiettivi comuni e condivisi”.

“Il servizio civile – conclude Squillaci – è il migliore strumento per i nostri centri per parlare con i giovani oggi e per poter continuare a dialogare con loro in un processo di confronto, di scambio anche innovativo e di miglioramento comune. Essere volontari nei centri della Federazione significa fare una bellissima esperienza di solidarietà, significa vivere dodici mesi intensamente, incontrando lo sguardo di chiunque chieda e abbia bisogno di aiuto, ma soprattutto è scegliere di fare un cambiamento valoriale. Lo slogan nazionale del Dipartimento ci dice che il servizio civile ‘è una scelta che cambia la vita’. ‘La scelta’ per la Fict è un valore fondamentale perché gli ospiti delle comunità scelgono di cambiare la loro vita all’interno di un percorso di affrancamento, di nuova crescita e riscoperta di se stessi e questo vale anche per i volontari del servizio civile”.

Il seminario on line sarà arricchito dalle testimonianze ed esperienze dirette da parte dei volontari che hanno svolto il servizio nei centri. Di mattina, ci saranno i saluti istituzionali di Marco De Giorgi, capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, Vanessa Pallucchi, coordinatrice della consulta educazione e formazione del Forum nazionale del Terzo settore, Luciano Squillaci. Interverranno Maria Angela Ambrogio (Centro di solidarietà di Reggio Calabria Cereso) su “Il servizio civile tra dare e avere. Il valore della formazione”; Aldo Castello (Centro di solidarietà di Genova) su “Il servizio civile in Italia: una politica per la centralità dei giovani”; Giovanni Duminuco (Associazione Casa Rosetta di Caltanissetta) su “Progettare in comune: l’esperienza di servizio civile della Fict”; Dora Lallo (Associazione “La Casa sulla Roccia” di Avellino) su “Essere volontario in comunità”. Modera Francesco Conti (Centro di solidarietà “Faro” di Messina e Marsala). Nel pomeriggio sono previsti dei laboratori di area dei centri Fict.