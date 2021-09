Commissione Ue: una banca dati europea sulle proprietà dei media. Jourova, necessario sapere chi fornisce le notizie

Bruxelles, 24 giugno: Vĕra Jourová (foto SIR/EC)

Al via il progetto pilota Euromedia Ownership Monitor, una banca dati europea sulle proprietà dei media. Il progetto riceverà 1 milione di euro di fondi Ue e durerà fino a settembre 2022. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. L’iniziativa, coordinata dalla Paris Lodron Universitat Salzburg, raccoglierà le informazioni in tutti i Paesi Ue, “valuterà sistematicamente i quadri giuridici pertinenti e individuerà eventuali rischi per la trasparenza della proprietà dei media”, scrive la Commissione. In particolare, il progetto intende raccogliere informazioni sulle iniziative dedicate a sostenere la libertà e il pluralismo dei media nei Paesi Ue, individuare potenziali problemi di concentrazione nelle proprietà dei media. “Sta diventando sempre più difficile capire chi possiede i media nell’Ue – commenta la vicepresidente della Commissione Ue per la Trasparenza, Vera Jourova –. Non può essere così, perché in democrazia le persone meritano di sapere chi fornisce loro le informazioni”. Nelle prossime settimane, la Commissione Ue pubblicherà un secondo invito a presentare proposte su questi temi.