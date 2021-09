Germania: risultati elettorali. Sternberg (Zdk), fare presto per un governo stabile. Preoccupa l’Afd a doppia cifra

Il presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk), Thomas Sternberg, ha dichiarato – nel commentare gli esiti delle elezioni parlamentari – di nutrire grandi speranze che si possa formare quanto prima una maggioranza stabile e un governo stabile. Nell’attuale situazione politica, la Germania “non può assolutamente permettersi un vuoto che potrebbe durare mesi”, ha detto su domradio.de a Colonia. Per lui “non è un buon segno” che l’Afd rimanga in doppia cifra. Anche gli ebrei tedeschi valutano con attenzione i risultati: “Le forze antidemocratiche non hanno ricevuto maggioranze”, ha affermato domenica sera a Berlino il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster. Per l’Afd si può osservare una tendenza al ribasso sia nelle elezioni statali che in quelle federali. Temi come la lotta all’antisemitismo, al razzismo e all’estremismo di destra “sfortunatamente hanno svolto un ruolo subordinato”, ha criticato Schuster. Il nuovo governo federale “deve affrontare queste sfide”. Ciò include, ad esempio, una lotta più completa contro l’incitamento all’odio in internet. “Rafforzare le basi della nostra democrazia e fermare la radicalizzazione ai margini della destra è un compito urgente per la nuova coalizione di governo”.