49ª Settimana sociale: Perugia, il 30 settembre un incontro di formazione e informazione con Bassetti, Notarstefano e Becchetti

Anche la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si prepara alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani dal titolo “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”, in programma a Taranto (21-24 ottobre), e lo fa promuovendo un incontro formativo e informativo giovedì prossimo, settembre (ore 17.30), presso la Sala Sant’Anna dell’omonima fondazione, in viale Roma 15 del capoluogo umbro. Interverranno il cardinale arcivescovo e presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, il presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano, docente presso la Lumsa, l’economista Leonardo Becchetti, docente presso l’Università di Tor Vergata, entrambi membri del Comitato preparatore della 49ª Settimana sociale, l’assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, e il direttore della Pastorale diocesana per il sociale e il lavoro, diacono Carlo Cerati, che modererà l’incontro “Perugia verso Taranto”. “I temi della Settimana sociale di Taranto – annuncia Cerati – saranno poi approfonditi e sviluppati presso le parrocchie e le realtà ecclesiali, ma saranno anche aperti a tutte le persone, uomini e donne di buona volontà al fine di creare luoghi di confronto e dialogo sulle realtà umane e sociali come la Politica, l’Istituzione, luoghi del sapere e dell’educare, imprese e parti sociali così come Papa Francesco indica l’enciclica di Laudato si’”.