Diocesi: Bari-Bitonto, domani nuovo appuntamento di “Notti Sacre”

Proseguono domani, martedì 28 settembre, le “Notti Sacre”, la rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, giunta alla undicesima edizione, organizzata dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto nelle chiese del centro storico di Bari. Alle ore 19 alla Madonna degli Angeli ci sarà il concerto per organo e violino “Barocco e Romanticismo – confronto tra due linguaggi”, con Carlo Maria Barile (HfKM Ratisbona) per l’organo e Jannis Roos (Hmtm Monaco di Baviera) per il violino. Alla Vallisa, alle ore 20, il concerto di bayan (fisarmonica russa) “Le ali dell’anima”, con Oleg Vereshchagin. Infine, in cattedrale alle ore 21 il concerto meditazione “Rinascere…Cantando la speranza”. Voci recitanti Alessandro Piscitelli e Sara Barbone; coro e orchestra Frammenti Di Luce; solista sr. Cristina Alfano; direttore Don Maurizio Lieggi.