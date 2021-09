Diocesi: mons. Battaglia (Napoli) ai vescovi ausiliari eletti, “lavoreremo insieme a servizio di questa Chiesa e di questa terra che vogliamo amare”

Stamattina l’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, in contemporanea alla Sala stampa vaticana, ha dato l’annuncio che Papa Francesco, accettando le rinunce all’ufficio di vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Napoli, presentate da mons. Lucio Lemmo e da mons. Gennaro Acampa, ha nominato vescovi ausiliari dell’arcidiocesi metropolitana di Napoli padre Franco Beneduce, don Michele Autuoro e mons. Gaetano Castello.

“Partirò dalla conoscenza della città e della diocesi – ha detto padre Beneduce – perché più si conosce, più si ama, mettendo a disposizione di tutti il mio impegno, soprattutto a servizio di questa terra, conosciuta per le sue bellezze ma anche per le sue miserie”. “Confido nella preghiera e nella vicinanza di tutti – ha affermato don Antuoro – per essere generoso in questo compito di servizio alla comunità ecclesiale”. “Porto con me l’esperienza che ho maturato con l’insegnamento in Facoltà – ha osservato mons. Castello –, con il mondo delle cooperative nella periferia orientale di Napoli a San Giovanni a Teduccio e nel dialogo ecumenico e interreligioso. Partirò da qui per vivere il mio servizio alla Chiesa di Napoli”.

“Lavoreremo insieme a servizio di questa Chiesa e di questa terra che vogliamo amare, in comunione e in fraternità, lasciandoci guidare dallo Spirito di Dio e dall’ascolto reciproco”, ha affermato mons. Battaglia, rivolgendosi ai vescovi eletti e alla curia convocata per l’annuncio.

“I nuovi vescovi verranno consacrati nella chiesa cattedrale il prossimo 31 ottobre”, ha concluso mons. Battaglia. All’annuncio, fatto nel salone arcivescovile, era presente anche il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, che ha rivolto ai vescovi eletti parole di compiacimento e di augurio.