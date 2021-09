Mediterraneo: card. Bassetti, “oggi il nostro mondo ha più che mai bisogno di dialogo”

“Il ventesimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, che abbiamo ricordato nei giorni scorsi, ha riproposto il tema del terrorismo internazionale e quello strettamente correlato della convivenza pacifica tra le nazioni, le culture e le religioni”. A farlo notare è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nella parte finale della sua introduzione al Consiglio permanente dei vescovi italiani, in corso a Roma fino al 29 settembre. “Oggi il nostro mondo ha più che mai bisogno di dialogo, di rispetto, di reciproca accoglienza delle diversità che possono arricchire l’intera famiglia umana”, la tesi del presidente della Cei: “In tal senso il bacino del Mediterraneo può assumere un ruolo concreto e al contempo simbolico di avvicinamento e di reciproco supporto tra l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente, per una pace che torni a germinare a partire da quella che per secoli ha costituito la culla dell’umanità”. “Le prospettive aperte dal Comitato che sta preparando l’Incontro del Mediterraneo in programma a Firenze nei primi mesi del 2022 vanno proprio in questa direzione”, ha garantito il cardinale.