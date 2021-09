Coronavirus Covid-19: Comunità di Sant’Egidio, oggi pomeriggio la visita del commissario straordinario Figliuolo

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, visiterà questo pomeriggio la Comunità di Sant’Egidio. Alle 17.30 il generale si recherà a Palazzo Leopardi, in piazza Santa Maria in Trastevere, per incontrare un gruppo di profughi giunti con i corridoi umanitari. Negli stessi locali, che ospitano la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri della Comunità, visiterà alcune classi di studenti originari di diversi Paesi. Alle 18 il commissario si trasferirà nella vicina sede di Sant’Egidio (in piazza Sant’Egidio 3a) per un colloquio con il presidente, Marco Impagliazzo, e altri responsabili della Comunità, sulle attività svolte a favore dei più vulnerabili, come l’hub vaccinale che ha già permesso di raggiungere numerose persone fragili altrimenti a rischio di esclusione dalla campagna vaccinale.