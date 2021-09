Giornalismo: Ucsi, da oggi a Roma il XX congresso nazionale su “Un nuovo inizio per l’informazione”. Un centinaio i delegati da tutta Italia

Prende il via oggi pomeriggio, a Roma, il XX Congresso nazionale dell’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) sul tema “Un nuovo inizio per l’informazione”. Ai lavori, ospitati tra l’hotel “Il Cantico” e la chiesa parrocchiale di San Gregorio VII, parteciperanno un centinaio di delegati da tutta Italia che saranno chiamati a rinnovare la dirigenza e rimodulare la proposta associativa. Il congresso, la cui apertura è in programma alle 17.30, sarà introdotto dalla presidente nazionale uscente, Vania De Luca, vaticanista del Tg3. Seguiranno gli interventi del card. Mauro Gambetti, vicario del Papa per la Basilica di San Pietro, del giornalista di “Avvenire” Nello Scavo e di Giuseppina Paterniti, direttrice dell’offerta informativa della Rai. Domani mattina, poi, dopo la riflessione spirituale offerta da padre Francesco Occhetta, consulente nazionale dell’Ucsi, spazio alle relazioni presentate dalla De Luca, da Maurizio Di Schino, segretario nazionale dell’Ucsi, e da Alberto Lazzarini, tesoriere nazionale dell’associazione. Seguirà il dibattito congressuale. Nel pomeriggio è in programma la riunione dei presidenti regionali. Domenica mattina, dopo la proclamazione degli eletti, è previsto l’intervento del nuovo presidente. Alle 12, poi, presso l’Altare della Cattedra della basilica di San Pietro, il card. Gambetti presiederà la messa concelebrata da padre Occhetta.