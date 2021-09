Vaccini: card. Bassetti (Cei), “si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute. Il vaccino la più grande garanzia”. Card. Bagnasco positivo al Covid

(Foto ANSA/SIR)

“Si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire e al momento attuale il vaccino è la più grande garanzia che abbiamo”. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, a margine dell’assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), in svolgimento a Roma. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle proteste relative al Green pass, il cardinale ha detto che si tratta di “un problema troppo delicato e bisogna entrarci in maniera articolata, non è una questione semplice”. Alla domanda invece se si arriverà ad un Green pass per entrare a messa, il cardinale ha risposto: “Noi abbiamo un protocollo con il governo e andiamo secondo quello”. È di ieri la notizia che il card. Angelo Bagnasco, presidente del Ccee, è risultato positivo al Covid e quindi non sta partecipando alla plenaria che quest’anno celebra il 50° della fondazione del Ccee. Il cardinale Bassetti ha telefonato questa mattina a Bagnasco: “Sta bene – ha detto – e gli ho portato il saluto affettuoso di tutti noi. Lo abbiamo ricordato nelle preghiere”.