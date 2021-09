Papa Francesco: nomina mons. Filippo Santoro suo delegato speciale per i Memores Domini

Il Papa, “avendo a cuore l’esperienza dei Memores Domini e riconoscendone nel carisma una manifestazione della grazia di Dio, ha disposto un cambiamento nella conduzione dell’associazione”, nominando suo delegato speciale mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, in cui si rende noto inoltre che mons. Santoro, a partire da domani, “assumerà temporaneamente, ad nutum della Sede Apostolica, con pieni poteri, il governo dell’associazione, al fine di custodirne il carisma e preservare l’unità dei membri. Simultaneamente, decade l’attuale governo generale dell’associazione”. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha nominato padre Gianfranco Ghirlanda assistente pontificio per le questioni canoniche relative alla stessa associazione.