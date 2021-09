Giornata migrante e rifugiato: Tarquinia, domenica l’inaugurazione di un Memoriale nella Cittadella di Semi di pace

Domenica 26 settembre, alle 18, in occasione della 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Gianrico Ruzza, presiederà una messa all’interno della Cittadella dell’associazione Semi di pace a Tarquinia. Al termine della celebrazione, verrà inaugurato il Memoriale del migrante, rappresentato da un barcone, che andrà ad affiancare il già presente Memoriale della Shoah per completare il Parco della pace. “La storia la fanno gli uomini, ma spesso sono gli oggetti a raccontarla con la loro simbologia – afferma il presidente di Semi di pace, Luca Bondi –. Una barca e un carro ferroviario sono mezzi antichi e moderni che accompagnano l’uomo alla scoperta del mondo e di se stesso. Attraverso il mare l’uomo ha raggiunto nuove terre, ha incontrato popoli e conosciuto altre civiltà. Ma il mare è stato anche attraversato da navi con uomini sottratti alla loro terra per essere venduti come schiavi e da barche cariche di disperati alla ricerca di speranza e futuro”. Insieme al carro ferroviario del Memoriale della Shoah, anche il nuovo Memoriale del migrante potrà essere oggetto di visite guidate, soprattutto da parte delle scolaresche, per le quali sono previsti percorsi didattici appositi. I due monumenti, infatti, rappresentano due “tappe di un progetto pensato e realizzato da Semi di pace per le future generazioni, perché siano consapevoli di ciò che è stato e responsabili di ciò che sarà”, concludono dall’associazione.