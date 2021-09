Vescovi europei: card. Parolin, “affermare il Vangelo della vita contro i tanti, troppi, annunci di morte che riecheggiano nel continente”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“È quanto mai fondamentale che le Chiese in Europa si sostengano reciprocamente nell’affermare il Vangelo della vita contro i tanti, troppi, annunci di morte che riecheggiano nel continente”. E’ uno degli “ambiti” di lavoro e collaborazione tra le Chiese presenti nel continente indicati questa mattina dal card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, intervenendo all’assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee). “D’altronde – ha aggiunto – l’Europa vive un’opulenza che non aveva mai conosciuto in passato e dunque subisce la facile tentazione di scartare ciò che apparentemente sembra superfluo. Purtroppo, tra questi ‘beni superflui’ ci sono non di rado anche gli esseri umani. È dunque di fondamentale importanza che le Chiese si sostengano reciprocamente anche nell’azione pastorale a difesa della vita e nella formazione delle persone, specialmente di quanti hanno responsabilità politiche, perché una certa ‘cultura della morte’ non finisca per dominare completamente il panorama legislativo dell’Europa”.