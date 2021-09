Festival francescano: Bologna, domani tra gli ospiti padre Zanotelli, mons. Castellucci e don Ciotti

Sarà una tavola rotonda sul tema dell’accesso all’istruzione ad aprire domani il programma di eventi del Festival francescano previsti in giornata. Alle 10, nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio, si confronteranno Andrea Morniroli, Francesca Marchetti, Roberta Fantinato moderati da Marisa Parmigiani. Alla stessa ora, ma in piazza Maggiore, alcuni lavoratori che provengono da percorsi inusuali racconteranno la loro esperienza.

Alle 11.30 è in programma l’incontro con padre Alex Zanotelli, religioso comboniano, missionario e animatore di battaglie civili come quella per l’acqua bene pubblico. Alle 15, mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, terrà una conferenza a partire dal suo ultimo libro, edito da Emi, “Benedetta povertà? Provocazioni su Chiesa e denaro”.

Alle 15.30, presso l’oratorio San Filippo Neri, l’attore Michele Sinisi proporrà lo spettacolo “Laudato si’”, del quale è anche autore. Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo Abele e di Libera sarà sul palco di piazza Maggiore dalle 16.30. Alle 19.15 si terrà la preghiera francescana.

Gli spettacoli serali, a partire dalle 21, saranno nel segno della musica e della comicità con Max Paiella che, sfogliando le pagine del celebre calendario di Frate Indovino tratteggerà – tra il serio e il faceto – la storia del nostro strano Paese. A seguire, Lorenzo Baglioni sarà sul palco con una quasi inedita formazione “trio” per raccontare il contesto in cui viviamo – in continua evoluzione – tra ansie e social network, attraverso quasi tutte la canzoni e gli stornelli che lo hanno reso celebre sul web. L’artista duetterà anche con il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

Agli eventi sarà possibile accedere in presenza solo con green pass. Gli eventi online, invece, possono essere seguiti soltanto su prenotazione, attraverso il sito web www.festivalfrancescano.it.