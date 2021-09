Giovanni Paolo I: martedì 28 settembre il ricordo a Canale d’Agordo con la messa presieduta da mons. Marangoni

In occasione del 43° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo I, avvenuta nella notte del 28 settembre 1978, la comunità ecclesiale di Belluno-Feltre ricorderà il Venerabile Servo di Dio Albino Luciani. Lo farà con la celebrazione eucaristica che il vescovo Renato Marangoni presiederà nella chiesa parrocchiale di Canale d’Agordo, martedì 28 settembre alle 20. Negli anni passati una delegazione della diocesi si recava in pellegrinaggio a Roma, per ricordarne la memoria con una celebrazione nelle Grotte Vaticane. “Anche quest’anno – spiegano dalla diocesi – purtroppo le restrizioni sanitarie e la limitatezza dei posti disponibili nelle Grotte sconsigliano di indire il pellegrinaggio”. La celebrazione del prossimo 28 settembre sarà trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale di YouTube della parrocchia. “L’invito a unirsi alla preghiera della comunità diocesana – conclude la nota – si fa ancor più intenso, nell’attesa che giunga a conclusione il processo sul miracolo”.