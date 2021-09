Elezioni amministrative: Fondazione Feltrinelli, dibattito su “Voci dai margini di una città – Conflitti e prospettive nella Milano che va al voto”

“Voci dai margini di una città – Conflitti e prospettive nella Milano che va al voto”: è il titolo di una serata-dibattito promossa dalla Fondazione Feltrinelli lunedì 27 settembre (viale Pasubio 5, Milano, ore 18.30) che vedrà l’intervento di diverse voci del volontariato e del terzo settore milanese. Sarà l’occasione – spiegano i promotori – per approfondire alcuni dei temi sottolineati dal documento che il Coordinamento diocesano associazioni, movimenti e gruppi ha diffuso in vista delle elezioni amministrative del 3 ottobre a Milano e in diverse altre città e paesi del territorio ambrosiano. Il documento “Tocca a noi, tutti insieme” è un testo “maturato” in una decina di incontri (per lo più on line, causa pandemia) tenutisi tra fine 2020 e primavera 2021, durante i quali “i rappresentanti di una ventina di realtà laicali attive nella diocesi di Milano hanno discusso della situazione politica, di cittadinanza e partecipazione, dell’impegno dei cristiani per il bene comune, delle enormi sfide che anche a livello municipale occorre affrontare per rispondere alle esigenze di famiglie, lavoratori, giovani, persone fragili o emarginate…”.

Il titolo del documento fa eco al Discorso alla città pronunciato alla vigilia di Sant’Ambrogio, lo scorso dicembre, dall’arcivescovo Mario Delpini. Quattro i capitoli in cui si articola il testo: Lavoro, solidarietà e sviluppo sostenibile; Welfare di comunità, salute e accoglienza; Educazione, cultura e famiglia; Politica e partecipazione. Di questi temi – attraverso l’intervento di rappresentanti di vari associazioni – si parlerà nell’incontro di lunedì alla Feltrinelli, in cui verrà anche presentato il volume L’Ultima Milano, curato dalla stessa Fondazione. Info e iscrizioni a questo link.