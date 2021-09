Giornalismo: Paterniti (Rai), “se pensiamo di sederci sulle notizie soft abbiamo chiuso”

“I giovani accedono ad una quantità enorme di informazione. Dobbiamo offrir loro informazioni certificate. Dobbiamo avere la consapevolezza di essere di fronte a un cambiamento d’epoca come ha detto il Papa”. A dirlo è Giuseppina Paterniti, direttrice dell’offerta informativa della Rai, durante la tavola rotonda di apertura del XX Congresso nazionale dell’Ucsi, oggi a Roma. “È possibile un corretto funzionamento della vita democratica senza giornalismo? No – ha risposto la giornalista –. I giovani apprezzano la buona informazione, di denuncia, coraggiosa. Se pensiamo di sederci sulle notizie soft abbiamo chiuso. Non ho mai creduto che il giornalismo potesse essere neutro – ha sottolinea –. Deve essere un giornalismo che vede ciascuna persona impegnata in prima linea. I giovani lo apprezzano e lo riconoscono. Non è vero che non abbiano interesse ai problemi internazionali, lo hanno dimostrato sulla questione climatica. Da una parte – conclude – siamo fortunati ad avere questo papa che ci spinge su questa frontiera. Credo che siamo molto fortunati perché il momento è difficile ma lui dice le cose in maniera chiara e coraggiosa”.