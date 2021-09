Diocesi: San Miniato, don Roberto Pacini nuovo vicario generale

Il vescovo di San Miniato, mons. Andrea Migliavacca, ha nominato don Roberto Pacini nuovo vicario generale della diocesi. Sacerdote 63enni, originario di Fucecchio, assumerà l’incarico da domani, sabato 25 settembre, succedendo a mons. Morello Morelli che ha retto lo stesso ufficio negli ultimi dieci anni.

In un’intervista al settimanale diocesano, il nuovo vicario generale si è detto “stupito e grato verso mons. Migliavacca per la fiducia accordatami. Così come grato sono ai preti, ai diaconi e alle tante persone di ogni parte della diocesi, che mi hanno manifestato affetto, stima e incoraggiamento”.

“Nell’augurare a don Pacini un fruttuoso e proficuo mandato al servizio della Chiesa di San Miniato – si legge sulla pagina Facebook della diocesi –, vogliamo anche salutare e ringraziare di vero cuore il vicario uscente, mons. Morello Morelli, per il servizio prestato alla diocesi in questi dieci anni, prima come vicario generale di monsignor Tardelli, poi come amministratore diocesano nel periodo di sede vacante tra il 2014 e il 2015, e successivamente ancora come vicario sotto l’episcopato di monsignor Migliavacca”.