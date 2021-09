Diocesi: Matera-Irsina, morto a 50 anni don Mimmo Spinazzola. Domani pomeriggio a Ferrandina i funerali

Nella notte è morto improvvisamente don Domenico Spinazzola, sacerdote 50enne della diocesi di Matera-Irsina. Era cappellano della Residenza assistenziale “Mons. Brancaccio” in Matera. “La nostra Chiesa diocesana – si legge in una nota diffusa da Erasmo Bitetti, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano –, se pur addolorata per l’immatura e inaspettata dipartita, si raccoglie in preghiera affidando la sua anima benedetta all’amore misericordioso di Dio Padre”.

Sarà possibile rendere omaggio a don Spinazzola nella chiesa di S. Giovanni da Matera, a Borgo Venusio, dove resterà fino a domani, sabato 25 settembre, da dove il feretro sarà trasferito nel suo paese natio, Ferrandina, per le esequie.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle 16, secondo le disposizioni governative di questo tempo, nella chiesa Madre di S. Maria della Croce.

L’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, conclude la nota, “certo del premio eterno promesso da Gesù ai suoi fedeli e a colui che ha scelto e inviato come sacerdote, invita, se pur nella inevitabile sofferenza del momento presente, a ringraziare il Signore per quanto ci ha dato attraverso il suo ministero pastorale”.